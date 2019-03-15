ننشر معاني الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 09:53 م

أظهرت الكلمات التي كتبت على سلاح الإرهابي الأسترالي "برينتون تارانت" منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا اليوم الجمعة، العوامل التي شكلت شخصية الإرهابي ودوافعه من ارتكاب المذبحة المؤسفة.



وننشر في التقرير التالي معاني بعض التواريخ الذي كتبها سفاح حادث نيوزيلندا الإرهابي على سلاحه:

721م: معركة تولوز بين جيش دولة الخلافة الأموية بقيادة السمح بن مالك الخولاني، وقوات دوق أقطانية بقيادة أودو دوق أقطانيا، وانتهت بهزيمة الأمويين ومقتل السمح بن مالك.

732م: إشارة لمعركة بلاط الشهداء التي تنتصر فيها الصليبيون على جيش الخلافة الأموية بقيادة عبدالرحمن الغافقي.

1683م: معركة ?يينا التي تنتهت بانتصار التحالف المسيحي على دولة الخلافة العثمانية.

1688م: حصار بلغراد – الإمبراطورية الرومانية ضد دولة الخلافة العثمانية.

1189م: الحملة الصليبية الثالثة وما تبعها من سقوط عكا ومجزرة عكا التي قتل فيها ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا أكثر من 2000 مسلم بعد تأمينهم.

1571م: معركة ليبانت البحرية التي انتصر فيها التحالف الصليبي العصبة المقدسة على أسطول دولة الخلافة العثمانية.

وأيضا على الصورة يوجد تفسير لبعض الكلمات المكتوبة على الرشاش.

SKANDERBERG قاد تمردا ضد الدولة العثمانية وارتد عن الإسلام إلى النصرانية وأصبح قائد الحركة الوطنية الألبانية.

CHARLES MARTEL قائد الصليبيين في معركة بلاط الشهداء 732م ضد جيش الخلافة الأموية.

ANTON LUNDIN PETTERSSON مدرسة السويد: قتل معلما عراقيا، وتلميذا صوماليا بسيف وجرح اثنين آخرين من أصل لبناني ثم قتل بإطلاق النار عند محاولة اعتقاله.







