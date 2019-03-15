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مؤشرات أولية.. فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين

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ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام
ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

المصريون ـ متابعات

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رصدت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين حصول ضياء رشوان على 2850 صوتا.
بينما حتى الآن حسب المؤشرات الأولية، حصد رفعت رشاد نحو 1500 صوت.
ومن المقرر أن تبدأ فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.
حسم ضياء رشوان، منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى  بعد فرز نتائج 30  لجنة ، أظهرت حصول رشوان على 2850 صوتا مقابل 1516 صوتا لمنافسه رفعت رشاد . 
وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى  بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

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