مؤشرات أولية.. فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين

رصدت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين حصول ضياء رشوان على 2850 صوتا.



بينما حتى الآن حسب المؤشرات الأولية، حصد رفعت رشاد نحو 1500 صوت.

بينما حتى الآن حسب المؤشرات الأولية، حصد رفعت رشاد نحو 1500 صوت.