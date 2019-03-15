حماس تقرر فرض حظرًا للتجول بوسط قطاع غزة

15 مارس 2019 - 11:00 م

فرضت حركة حماس، مساء الجمعة، حظرًا للتجول في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إثر مظاهرات شبابية ضد الغلاء، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



في المقابل دعا الحراك الشبابي السلمي «بدنا نعيش»، إلى «إضراب عام بقطاع غزة، غدًا السبت، تنديدًا بالأحداث المؤسفة التي وقعت الجمعة، ووفاءً لمطالب شعبنا وتمسكه بحقوقه».

