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حماس تقرر فرض حظرًا للتجول بوسط قطاع غزة

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غزة
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المصريون ـ متابعات

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فرضت حركة حماس، مساء الجمعة، حظرًا للتجول في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إثر مظاهرات شبابية ضد الغلاء، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
في المقابل دعا الحراك الشبابي السلمي «بدنا نعيش»، إلى «إضراب عام بقطاع غزة، غدًا السبت، تنديدًا بالأحداث المؤسفة التي وقعت الجمعة، ووفاءً لمطالب شعبنا وتمسكه بحقوقه».
ودعا الحراك جميع أبناء الشعب في قطاع غزة للنزول إلى النزول للشوارع والمشاركة في المسيرات السلمية، استمرارًا للمطالب المشروعة بالعيش الكريم والحرية.

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