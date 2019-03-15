بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

قام عضو مجلس النواب والإعلامي سعيد حساسين، بعرض فيديو للحظة ضبط المجرم منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.



وأظهر الفيديو أن عناصر الشرطة النيوزيلندية طاردت الإرهابي (منفذ الهجوم) وصدمت سيارته، ثم أسقطته أرضًا وأحكمت القبض عليه في محيط منطقة هجوم المسجدين.

وأظهر الفيديو أن عناصر الشرطة النيوزيلندية طاردت الإرهابي (منفذ الهجوم) وصدمت سيارته، ثم أسقطته أرضًا وأحكمت القبض عليه في محيط منطقة هجوم المسجدين.