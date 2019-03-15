بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

قام عضو مجلس النواب والإعلامي سعيد حساسين، بعرض فيديو للحظة ضبط المجرم منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.
وأظهر الفيديو أن عناصر الشرطة النيوزيلندية طاردت الإرهابي (منفذ الهجوم) وصدمت سيارته، ثم أسقطته أرضًا وأحكمت القبض عليه في محيط منطقة هجوم المسجدين.
وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، أن الهجوم أسفر عن مقتل 49 شخصًا وإصابة آخرين (بعضهم في حالة خطرة)، فيما أوضحت وزارة الصحة في وقتٍ لاحق أن 48 مصابًا بأعيرة نارية بينهم أطفال، دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل عن حالاتهم الصحية.
واعتبرت السلطات في نيوزيلندا الهجوم حادثًا إرهابيًّا، وأعلنت أن لديها مستوى رد مشدد على جميع المستويات، دون أن توضح كيفية أو توقيت هذا الرد.