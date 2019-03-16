عمرو أديب: حادث نيوزيلندا من الجرائم التاريخية وهز العالم كله

16 مارس 2019 - 12:02 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد وغضبه من الحادث الإرهابي الذي وقع ضد المسلمين في نيوزيلندا بعد أدائهم صلاة الجمعة، قائلا: "حادث نيوزلندا الارهابي هز العالم ومن الجرائم التاريخية".



وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أنه يتوقع أن يكون الحادث بداية لسلسال دم وتفجير الدماء غدًا وبعد غد منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية عزاء وكذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودولة الإمارات ودولة الكويت بجانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ارسل برقية عزاء عن الحادث البشع.



وتابع: "يبدو أن هناك من أصدر تعليمات بسفك دماء المسلمين في الغرب"، قائلا: "الكراهية بتجيب كراهية والإرهاب بيجيب إرهاب.. الراجل الإرهابي كل مشكلته أن المهاجرين يلوثوا أرضه وبياخدوا رزقه.. هناك كراهية غير عادية وقاتلة".

