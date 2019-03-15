إسطنبول..مئات السوريين يحيون الذكرى الثامنة للثورة

15 مارس 2019 - 10:50 م

أحيا مئات من أبناء الجالية السورية، في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة، الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة ببلادهم ضد نظام بشار الأسد.



وجرت الفعالية في مركز "زبيدة هانم الثقافي" بمنطقة الفاتح، ونظمها كل من الجمعية العربية (غير حكومية)، واتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم (غير حكومي).



وهدفت الفعالية - بحسب المنظمين - إلى التأكيد للعالم بأن الثورة السورية في ذكراها الثامنة ما زالت مستمرة، رغم قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين.



وتخلل الفعالية عرضا مسرحيا يحاكي سجون نظام الأسد، وما يتلقاه السجين من تعذيب وحشي، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية الوطنية.



وحضر الحفل، مئات من أبناء الجالية السورية في تركيا، بالإضافة إلى مشاركة العشرات من المواطنين الأتراك.



كما رفع المشاركون علم الثورة السورية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "سوريا حرة"، و"يسقط نظام الأسد".



وقال "معتز شقلب"، المنسق العام للحراك المدني السوري، إن "الثورة السورية كانت تسير بطريقها الصحيح لتحقيق أهداف الشعب السوري من خلال القضاء على الظلم والطغيان في سوريا".



وأضاف في الكلمة الافتتاحية أن "8 سنوات والثورة ما زالت تقدم الشهداء لتقول للعالم إنها تريد إنهاء العبودية من حكم آل الأسد، لكن الدكتاتوريات في العالم تريد الشعوب تكون تخت أنظمة الاستبداد، والنظام العالمي لا يريد للديمقراطية أن تدخل إلى العالم العربي".



وتابع: "نحن اليوم هنا لنؤكد أن الثورة السورية مستمرة وستستمر حتى يتم إزاحة الطغيان والحكم الدموي والجزار لبشار الأسد، الذي قتل مئات الآلاف وهجر الملايين من الشعب السوري".



وتابع: "الثورة السورية بشبابها ورجالها ما زالت تبحث عن مخرج والدول تخلت عنها ولم يتبق لنا إلا تركيا نتكئ عليها".



ويصادف 15 مارس/ آذار من كل عام ذكرى اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد عام 2011.



وبدأ الحراك الشعبي السوري مطالبا بالحرية والكرامة، قبل أن يتخذ طابعا جماهيريا سرعان ما انتشر ليشمل جميع أنحاء البلاد.

