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واشنطن تعد "استراتيجية دفاعية" جديدة في القطب الشمالي

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، جوني مايكل، إن واشنطن تعد استراتيجية دفاعية جديدة في القطب الشمالي، بهدف حماية الأراضي الأمريكية ومصالح المنطقة.
وفي تصريح للأناضول، الجمعة، أضاف "مايكل" أن وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، تتزامن مع أخرى للدفاع الوطني، صدرت العام الماضي.
وأشار مايكل، أن ميزانية الدفاع لعام 2019، تم تحديثها بحيث تتضمن ميزانية الدفاع الخاصة بالأنهار الجليدية في القطب الشمالي.
وأوضح أن الاستراتيجية المحدثة ستظهر كيف تحمي الولايات المتحدة مصالحها، وتدعم أمن واستقرار المنطقة الجليدية.
ولفت المتحدث أن الاهتمام الأمريكي بالمناطق الجليدية زاد مؤخرا، خاصة بعد محاولة روسيا والصين إنشاء طريق بحري تجاري جديد، في المحيط المتجمد الشمالي. 

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