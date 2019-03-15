ترامب يوقع أول "فيتو رئاسي" بعهده لإبطال "إلغاء الطوارئ"

15 مارس 2019 - 11:40 م

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا رئاسيا ينقض قرارا مرره الكونغرس، يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب، لإيجاد تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



ويعود القانون بذلك إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب مجددا في 26 آذار/ مارس الحالي، في جهد لإلغاء "الفيتو الرئاسي"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.



لكن ليس من المتوقع أن يتمكن الديمقراطيون في الكونغرس من تأمين أصوات كافية لنقض "الفيتو الرئاسي".



وكان أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا، الخميس، بالموافقة على قرار يوقف حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب.



ووافق 59 سيناتورا على مشروع القرار الذي يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ، فيما رفضه 41 آخرون.



ويسعى ترامب، من خلال إعلان حالة الطوارئ، إلى توجيه 3.6 مليارات دولار إضافية لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.



ونهاية فبراير/ شباط الماضي، صوت مجلس النواب، المسيطر عليه من الديمقراطيين، لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ.



ومنتصف الشهر الماضي، وقع ترامب قانون حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس الذي رفض طلبه تخصيص نحو 5 مليارات دولار، لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة الطوارئ الوطنية، وفق القانون، يعلنها رئيس البلاد إذا رآها ضرورية، ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.



ويخول القانون، الكونغرس حق إلغاء حالة الطوارئ، عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وتخطي "الفيتو الرئاسي"، بحسب المصدر نفسه.

