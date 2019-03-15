مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم "الجبان" بنيوزيلندا

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ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت حدادا على أرواح المصلين الـ 50 الذين قضوا في المسجدين.
وأكد المجلس مجددا في بيان اقترحته الكويت وإندونيسيا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين".
وأضاف البيان أن "الأعمال الإرهابية إجرامية وغير مبررة".
وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلاً.
فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتورطهم في تنفيذ الهجوم. 

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