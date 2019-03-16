أمريكا وأوروبا وكندا توسع عقوباتها ضد روسيا

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أعلنت كل من وزارة الخزانة الأمريكية، والخارجية الكندية، والاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات ضد روسيا، على خلفية أزمة مضيق "كيرتش" والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
جاء ذلك في بيانات منفصلة الجمعة، لكل من الوزارة الأمريكية والخارجية الكندية والاتحاد الأوروبي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوباتها الجديدة على 6 مسؤولين و8 شركات روسية، بينها شركات مسجلة في القرم.
كما طالت العقوبات الجديدة نائب رئيس هيئة حرس الحدود جينادى مدفيديف، و3 مسؤولين فى جهاز الأمن الفيدرالي، تتهمهم واشنطن بتنظيم "الاعتداء على السفن الأوكرانية وطواقمها".
وشملت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين فى لجنة الانتخابات بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد شرقى أوكرانيا.
فيما تم إدراج 8 شركات روسية على قائمة العقوبات، بينها شركات لصناعة السفن، تتهمها واشنطن بالاستيلاء على الممتلكات الأوكرانية فى القرم.
وفي 4 مارس/ آذار الجاري، مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا".
وقالت الوزارة الروسية، في بيان، بخصوص العقوبات الجديدة المفروضة من قبل واشنطن وأوتاوا: "أما بالنسبة لردنا العملي، فسيأتي بالتأكيد".
وأضافت أن "الولايات المتحدة وكندا اللتين تفرضان عقوبات جديدة على الشركات والمواطنين الروس، تواصلان المسار نحو التدمير الكامل للعلاقات مع روسيا".
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترى شيئا جديدا أو غير متوقع في فرض واشنطن وأوتاوا عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.
وأفادت أنه "لا جديد في دفعة العقوبات التي صدرت مؤخرا بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. لا يوجد شيء جديد أو غير متوقع حول هذا الموضوع".
وتابعت: "في السنوات الأخيرة، قامت واشنطن وأوتاوا، باستخدام ذرائع واهية، باتخاذ تدابير وقيود ضد المواطنين والشركات الروسية. والهدف هو الضغط على بلدنا". 

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