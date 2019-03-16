رئيسة وزراء نيوزيلندا: نحقق في أنشطة اليمين المتطرف بالبلاد

16 مارس 2019 - 12:10 ص

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة، إنه يجري حاليا التحقيق في أنشطة اليمين المتطرف بالبلاد، وذلك بعد ساعات من المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 من المصلين المسلمين في اعتداء على مسجدين.



وأضافت، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تعمل على "كشف ملابسات الاعتداء على المسجدين والتحقيقات لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء".



ولفتت أن الشرطة في حالة "تأهب قصوى ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم".



وأكدت أرديرن، أن الجهات المختصة قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد وخاصة حول المساجد.



وتابعت: "نتواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء".



وأشارت إلى أن "منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا".

