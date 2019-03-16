  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:16 ص
بحث متقدم
كامل الوزير

رسالة هامة من "أديب" إلى وزير النقل الجديد.. هذا ما قاله

عمرو أديب

عمرو أديب: حادث نيوزيلندا من الجرائم التاريخية وهز العالم كله

مذبحة نيوزيلندا ‎

بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: مذبحة نيوزيلندا وجرائم داعش فرعان لشجرة التطرّف

فيديو.. ضياء رشوان: "السيسي" هو من يخسر الآن

رسميًا.. ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

مجزرة نيوزيلندا

مصرع مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

ننشر معاني الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

أبو تريكة

انفراد.. تطورات جديدة بشأن سفر والدة "أبوتريكة" لقطر

مذبحة نيوزيلندا ‎

كان يحلم بقتل «أردوغان».. ماذا تعرف عن منفذ مجزرة نيوزيلندا؟

الاخوان المسلمين

مقترح.. تأسيس تنظيم شعبي يواجه الإخوان

رئيسة وزراء نيوزيلندا: نحقق في أنشطة اليمين المتطرف بالبلاد

عرب وعالم

مذبحة نيوزيلندا
مذبحة نيوزيلندا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

#

"هيئات الإفتاء في العالم": هذا هو الحل الوحيد لمكافحة التطرف

#

40 شهيدًا وأكثر من 20 مصابا في إطلاق نار على مسجدين بنيوزيلندا

#

«تريزا ماي» تصل إلى شرم الشيخ

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة، إنه يجري حاليا التحقيق في أنشطة اليمين المتطرف بالبلاد، وذلك بعد ساعات من المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 من المصلين المسلمين في اعتداء على مسجدين.
وأضافت، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تعمل على "كشف ملابسات الاعتداء على المسجدين والتحقيقات لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء".
ولفتت أن الشرطة في حالة "تأهب قصوى ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم".
وأكدت أرديرن، أن الجهات المختصة قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد وخاصة حول المساجد.
وتابعت: "نتواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء".
وأشارت إلى أن "منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا".
واختتمت حديثها بالقول إن "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي "النور" و"لينوود"، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"عكاشة" على فتح الحدود بين العراق وإيران
» 5 مصريين مفقودون في الهجوم على المسجدين
» السعودي "رافع السبابة".. "أيقونة" مجزرة نيوزيلندا
» ترامب: مستعدون لتقديم المساعدة بتحقيقات هجوم نيوزيلندا
» " ماعت" تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا الأمر الخطير
» مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية
» رسميًا.. زيادة فرق كأس العالم للأندية لـ24 فريقًا
» وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"
» الأهلي يرتدي «الزي التقليدي» أمام الساورة الجزائري
» "صيدلي" يقود تشكيلًا لـ"غش الامتحانات".. ماذا يفعلون؟
» أندية أوروبية تهدد بمقاطعة نسخة جديدة لكأس العالم للأندية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية