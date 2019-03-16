» 5 مصريين مفقودون في الهجوم على المسجدين

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قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزيلندا، إن الشرطة النيوزيلندية أبلغته أن هناك 5 مصريين مفقودين.
وأضاف «الوسيمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة «dmc»، أنه لا يمكن الجزم بوفاتهم أو وجودهم مصابين، لأن الشرطة قطعت الاتصالات بكل أنحاء المدينة ومنعت حركة الطيران لمحاولة تضييق الخناق على كل المتورطين وضبطهم.
وتابع السفير قائلا إنه ألقى القبض على 4 متورطين بالحادث إلى الآن منهم سيدة، مشيرًا إلى أن وكالات الأنباء تقول إن هناك 6 آخرين متورطين معهم، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أحد على الإطلاق وقوع مثل هذا الحادث الإرهابي وقت الصلاة، ما يفسر تأخر وصول الشرطة للمسجد.
واستطرد أن هناك حالة من الصدمة في كل الأوساط النيوزيلندية لعدم حدوث مثل هذا الحادث من قبل، مشيرا إلى ضرورة تعلم الدرس الذي تنبه عليه مصر دائمًا بأن كل دول العالم معرضة لمثل هذه العمليات الإرهابية، ولا بد من التكاتف والوقوف بوجه الإرهاب.
وأكد أن المواطنين النيوزيلنديين منزعجون للغاية مما حدث، موضحا أن هناك حالة من الاستنفار في كل دوائر القرار النيوزيلندية.

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