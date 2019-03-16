قصة بطل مسلم اشتبك مع إرهابي نيوزلندا وأوقفه قبل تفاقم الكارثة

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روى ناجون من حادث نيوزلندا الإرهابي قصة قيام شاب صغير بالسيطرة على الإرهابي الذي نفذ حادث المسجد قبل قتله المزيد من المسلمين.

ويقول سيد مظهر الدين - ناجِ من الحادث- إن صديق له - رفض ذكر اسمه - استطاع السيطرة على الإرهابي وبل وإصابته واضطراره للفرار هاربا.

وأضاف: "كنا في مسجد (لينوود) والإرهابي قتل 7 داخل مسجدنا فضلا عن 41 بمسجد النور ، لكن شاب صغير أعرفه انقض على القاتل وسيطر على سلاحه وهو ما قلل من حجم الكارثة في مسجد (ليينوود)".

وتابع في تصريحات لصحيفة "نيوزلندا هيرالد": "الشاب كان يخدم المسجد ورأى الفرصة أمامه سانحة فانقض على الإرهابي وسيطر عليه في الوقت الذي كنا ندعو نحن أن تنفذ الطلقات من القاتل قبل أن تصيبنا جميعا".

وأضاف: "البطل الذي أتحدث عنه حاول إيجاد الزناد ووقف الضغط عليه لكن الإرهابي جرى ، وظل يطارده إلا أن مجموعة من شركائه في الحادث كانوا بانتظاره بالخارج واستطاع الهروب".

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