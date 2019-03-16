قصة بطل مسلم اشتبك مع إرهابي نيوزلندا وأوقفه قبل تفاقم الكارثة

أحمد عادل شعبان
روى ناجون من حادث نيوزلندا الإرهابي قصة قيام شاب صغير بالسيطرة على الإرهابي الذي نفذ حادث المسجد قبل قتله المزيد من المسلمين.
ويقول سيد مظهر الدين - ناجِ من الحادث- إن صديق له - رفض ذكر اسمه - استطاع السيطرة على الإرهابي وبل وإصابته واضطراره للفرار هاربا.
وأضاف: "كنا في مسجد (لينوود) والإرهابي قتل 7 داخل مسجدنا فضلا عن 41 بمسجد النور ، لكن شاب صغير أعرفه انقض على القاتل وسيطر على سلاحه وهو ما قلل من حجم الكارثة في مسجد (ليينوود)".
وتابع في تصريحات لصحيفة "نيوزلندا هيرالد": "الشاب كان يخدم المسجد ورأى الفرصة أمامه سانحة فانقض على الإرهابي وسيطر عليه في الوقت الذي كنا ندعو نحن أن تنفذ الطلقات من القاتل قبل أن تصيبنا جميعا".
وأضاف: "البطل الذي أتحدث عنه حاول إيجاد الزناد ووقف الضغط عليه لكن الإرهابي جرى ، وظل يطارده إلا أن مجموعة من شركائه في الحادث كانوا بانتظاره بالخارج واستطاع الهروب".
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