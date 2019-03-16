» تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الصحفيين

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رسميًا.. ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين
مصرع مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا
أحمد عادل شعبان
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب النقيب فضلا عن فوز 6 أعضاء آخرين.
وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
تحت السن:
ظهر
فجر
04:46
شروق
06:09
12:09
عصر
15:34
مغرب
18:08
عشاء
19:38