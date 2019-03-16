» تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الصحفيين

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ضياء رشوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب النقيب فضلا عن فوز 6 أعضاء آخرين.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
تحت السن:

1- محمود كامل وحصل على 2107 صوتًا

2- حماد الرمحي وحصل على 1288 صوتًا

3- محمد يحيى يوسف 1154 صوتًا

فوق السن:

خالد ميري وحصل على 2003 أصوات

محمد شبانة 1961 صوتًا

هشام يونس 1475 صوتًا

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