  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:36 ص
بحث متقدم
حادث نيوزلندا

الكشف عن مفاجأة مدوية أثناء فحص جثث شهداء نيوزلندا

برينتون تيرانت

أغرب ما فعله منفذ هجوم نيوزلندا في أول مثول له أمام المحكمة

تيرانت

سر الرحلة التي حولت إرهابي نيوزلندا من شخص مسالم لوحش ضاري

إرهابي نيوزلندا

قصة بطل مسلم اشتبك مع إرهابي نيوزلندا وأوقفه قبل تفاقم الكارثة

كامل الوزير

رسالة هامة من "أديب" إلى وزير النقل الجديد.. هذا ما قاله

عمرو أديب

عمرو أديب: حادث نيوزيلندا من الجرائم التاريخية وهز العالم كله

مذبحة نيوزيلندا ‎

بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: مذبحة نيوزيلندا وجرائم داعش فرعان لشجرة التطرّف

فيديو.. ضياء رشوان: "السيسي" هو من يخسر الآن

رسميًا.. ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

مجزرة نيوزيلندا

مصرع مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

أغرب ما فعله منفذ هجوم نيوزلندا في أول مثول له أمام المحكمة

الصفحة الأخيرة

برينتون تيرانت
برينتون تيرانت

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ماذا قال رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد عن غزة؟

#

برلماني يستقيل بسبب سرقة "ساندويتش"

#

تصرف صادم من "طفل البلكونة": يحرج والدته في مداخلة هاتفية

#

الإعدام لـ41 إرهابياً شاركوا في هجوم على الجيش التونسي

منفذ هجوم نيوزلندا

برينتون تيرانت

كشفت وكالة "إي بي سي نيوز" الإسترالية تفاصيل أول ظهور علني لـبرينتون تيرانت - منفذ هجوم نيوزلندا - أمام المحكمة.

وقالت إن "تيرانت" - الذي يواجه تهمة قتل واحدة حتى الآن - لم يطلب محامي ولم يطلب الإفراج المشروط عنه كما لم يطلب حظر اسمه من النشر ، وهي طلبات تكون معتادة من المتهمين في مثل تلك الحالات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاسم الكامل للقاتل هو "برينتون هاريسون تيرانت" ، وهو يبلغ من العمر 28 سنة.

وأوضحت أنه سيتم احتجاز القاتل حتى يوم 5 أبريل القادم، وكان يرتدي زي السجن، ومقيد اليدين، ولم يُطلب منه الحديث.

فيما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن استخدام القاتل لخمسة مسدسات، من بينها مسدس نصف آلي وبندقية وغيرها، وكان بحوزته رخصة حيازة سلاح. ورفض المتهم أن يمثله محامي في المحكمة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الصحفيين
» تعليق ناري لـ"عكاشة" على فتح الحدود بين العراق وإيران
» 5 مصريين مفقودون في الهجوم على المسجدين
» السعودي "رافع السبابة".. "أيقونة" مجزرة نيوزيلندا
» ترامب: مستعدون لتقديم المساعدة بتحقيقات هجوم نيوزيلندا
» " ماعت" تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا الأمر الخطير
» مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية
» رسميًا.. زيادة فرق كأس العالم للأندية لـ24 فريقًا
» وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"
» الأهلي يرتدي «الزي التقليدي» أمام الساورة الجزائري
» "صيدلي" يقود تشكيلًا لـ"غش الامتحانات".. ماذا يفعلون؟

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية