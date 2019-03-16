أغرب ما فعله منفذ هجوم نيوزلندا في أول مثول له أمام المحكمة

16 مارس 2019 - 06:35 ص

كشفت وكالة "إي بي سي نيوز" الإسترالية تفاصيل أول ظهور علني لـبرينتون تيرانت - منفذ هجوم نيوزلندا - أمام المحكمة.



وقالت إن "تيرانت" - الذي يواجه تهمة قتل واحدة حتى الآن - لم يطلب محامي ولم يطلب الإفراج المشروط عنه كما لم يطلب حظر اسمه من النشر ، وهي طلبات تكون معتادة من المتهمين في مثل تلك الحالات.



وأشارت الوكالة إلى أن الاسم الكامل للقاتل هو "برينتون هاريسون تيرانت" ، وهو يبلغ من العمر 28 سنة.



وأوضحت أنه سيتم احتجاز القاتل حتى يوم 5 أبريل القادم، وكان يرتدي زي السجن، ومقيد اليدين، ولم يُطلب منه الحديث.



فيما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن استخدام القاتل لخمسة مسدسات، من بينها مسدس نصف آلي وبندقية وغيرها، وكان بحوزته رخصة حيازة سلاح. ورفض المتهم أن يمثله محامي في المحكمة

