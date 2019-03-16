الكشف عن مفاجأة مدوية أثناء فحص جثث شهداء نيوزلندا

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كشفت وكالات أنباء عالمية عن مفاجأة مؤلمة وصادمة اكتشفتها السلطات النيوزلندية عند فحص جثامين شهداء حادث الاعتداء على مسجدين .

ونقلت وكالة "د أ ب" تصريحات عاجلة لجاسيندا أردرن - رئيسة وزراء نيوزلندا - تؤكد فيها وجود عدد من الأطفال ضمن ضحايا حادث الاعتداء على المسجدين الذي نفذه إرهابي مؤمن بتفوق العرق الأبيض.

ولم تحدد "جاسيندا" عدد الأطفال وإنما اكتفت بإعلان "وجود أطفال" ضمن الضحايا .

واستشهد 50 شخصا وأصيب مثلهم تقريبا خلال هجوم إرهابي استهدف مسجدين بنيوزلندا لأسباب عرقية.

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