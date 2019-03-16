» فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها: أنا بموت

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فيفي عبده
فيفي عبده

أحمد عادل شعبان

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فيفي عبده

طلبت الممثلة والراقصة فيفي عبده من جمهورها بضرورة الدعاء لها ، مؤكدة تعرضها لوعكة صحية .

وقالت فيفي عبده في تدوينة كتبتها عبر حسابها بـ"انستجرام": " "إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين".

كما نشرت "فيفي" صورة لآيات قرآنية ، مؤكدة على ضرورة الدعاء لها .

وكانت فيفي عبده أعلنت قبل ساعات تأجيل خروجها "لايف" لجمهورها بسبب إصابتها بدور برد شديد ، وأكدت أنها ستقوم بعمل مسابقة جائزتها ألف دولار وأنها سوف تختار واحدا من جمهورها للفوز.

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