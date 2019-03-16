» فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها: أنا بموت

أحمد عادل شعبان
طلبت الممثلة والراقصة فيفي عبده من جمهورها بضرورة الدعاء لها ، مؤكدة تعرضها لوعكة صحية .
وقالت فيفي عبده في تدوينة كتبتها عبر حسابها بـ"انستجرام": " "إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين".
كما نشرت "فيفي" صورة لآيات قرآنية ، مؤكدة على ضرورة الدعاء لها .
وكانت فيفي عبده أعلنت قبل ساعات تأجيل خروجها "لايف" لجمهورها بسبب إصابتها بدور برد شديد ، وأكدت أنها ستقوم بعمل مسابقة جائزتها ألف دولار وأنها سوف تختار واحدا من جمهورها للفوز.
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