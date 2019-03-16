نيوزلندا تتخذ إجراءً مفاجئا تجاه المقبوض عليه في حادث المسجد

16 مارس 2019 - 07:50 ص

أفرجت السلطات النيوزلندية عن أحد المقبوض عليهم الأربعة في حادث الاعتداء على مسجدين أمس والذي أدى لاستشهاد 50 وإصابة مثلهم.



وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لاعلاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهما عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزلندا و لا في مكان آخر.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ أمس الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة العشرات.

في سياق متصل، قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى في "هوكيز باي" أُغلقت بسبب تهديد أمني به، غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش أم لا.