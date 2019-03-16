سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

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الدولار

البنك الأهلي

البنك التجارى الدولى

بنك القاهرة

المصرف المتحد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم السبت 16 مارس.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 17.35 جنيه للشراء و 17.45 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي- مصر.

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، و البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 17.37 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس بقيمة بلغت قرشين في سعر البيع والشراء.

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