» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة

16 مارس 2019 - 08:51 ص

تمكن ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائي من فك لغز مقتل مواطن - كويتي الجنسية - في شقته بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة .



البداية كانت بلاغ تلقاه ضباط قسم شرطة العجوزة من فتاة ثلاثينية تفيد اقتحام مجهولين لمنزل مخدومها - 80 سنة كويتي الجنسية - وسرقة هاتفها المحمول فضلا عن مبلغ (1000 جنيه - 500 دولار - 30 دينارًا) مملوكة للمجني عليه بالإضافة لقتله.



وبفحص دائرة علاقات المجني عليه و مراجعة كاميرات المراقبة ، تم التوصل إلى تورط الخادمة (المبلغة) في الجريمة ، وعندما ضغط عليها المحققون أقرت أنها اتفقت مع شقيقها وشقيقتها باستغلال كبر سن المجني عليه وسرقته دون أن يدري ، ولكن ما حدث أن شقيقها قرر إسناد تنفيذ الجريمة لمجموعة من أصدقائه فما كان منهم سوى أن اقتحموا المنزل وقاموا بربطها - ومخدومها - ووضع شريط لاصق على أفواههما ، لكن المجني عليه حاول فك الشريط اللاصق فقام المتهمون بكتمان أنفاسه حتى مات.



وبإعداد الأكمنة ، تم القبض على المتهمين الذين أقروا بالجريمة وأعادوا المسروقات مؤكدين عدم نيتم قتل المجني عليه ، قائلين: "نصيبه كدا".