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وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته

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مشتهي
مشتهي

أحمد عادل شعبان

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أحمد مشتهي

توفي الفنان الأردني أحمد مشتهي عن عمر يناهز 72 سنة بعد صراع مع المرض .

وكان نشطاء تداولوا أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد وفاة "مشتي" إلا أن حسن الخطيب - نقيب الفنانين الأردنيين - خرج وأعلن عدم صحة الشائعة.

وبعدها بيومين أعلن "الخطيب" الخبر بنفسه قائلا: "أنعي إليكم وخبر وفاة الزميل الفنان أحمد مشتهي الذي وافته المنية مساء اليوم الأثنين عن عمر يناهز 72 عامًا، معزيا عائلته والأسرة الفنية ومحبيه، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته"

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