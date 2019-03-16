» تعرف على حالة الطقس اليوم

16 مارس 2019 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات البرودة في تعاملات اليوم السبت 16 مارس.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.





كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.





عن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 13 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 19

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 18

السلوم 10 18

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 13 22

نخل 05 18

نويبع 16 24

طابا 12 18

كاترين 04 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 8 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 14 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 10 2325

شلاتين 17 26

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 18 25

حلايب 19 24