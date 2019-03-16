القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين في الإسماعيلية

16 مارس 2019 - 09:18 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 250جرامًا بقصد الاتجار بدائرة مركز فايد.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية يفيد بضبط المتهم " محمد.ع.ا"30 عامًا عاطل مقيم أبو سلطان دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 250 جرامًا ومبلغ مالي و هاتف محمول.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطي تلك المواد.

وتمت التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.