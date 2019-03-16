» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات

16 مارس 2019 - 09:23 ص

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق شارع جامعة الدول العربية، جزئيًا لإنشاء فتحة تهوية لمحطة مترو الأنفاق الذى سيغلق المسافة من شارع السودان حتى ميدان النصر 3 سنوات.

وقال مصدر أمنى: فى إطار البدء فى أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق (جامعة الدول العربية) وبمناسبة أعمال إنشاء هواية محطة مترو أنفاق بشارع جامعة الدول العربية، والتى تستلزم غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف، بطول (250) مترًا وعرض (15) مترًا متغير الأبعاد، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية، لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.