» اليوم.. مؤتمر صحفي لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى

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يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالجزائر للحديث عن مباراة نصر حسين داى الحاسمة المقرر لها غدا الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

بينما سيحضر أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الزمالك، الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيقام اليوم أيضًا بالجزائر بحضور مسئول الفريق الجزائرى وطاقم حكام المباراة.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.


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