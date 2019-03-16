كلاكيت ثانى مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

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وكالات- محمد الخرو

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هاجمت مجموعة من الإرهابيين أحد المصلين فور خروجه من أحد المساجد ببريطانيا وقاموا بضربة بمطرقة علي رأسه، وذلك بعد وقوع حادث الهجوم الإرهابي علي مسجدين بنيوزيلندا والذي راح ضحيته نحو 48 شهيدًا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، هاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه، أمس الجمعة.

وأضافت الصحيفة، أن مجموعة من 3 أشخاص وقفوا أمام المسجد بشارع كانون ستريت، وصرخوا بألفاظ مسيئة للإسلام قبل أن يهاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه ينما قام أحدهم بالقفز أمام السيارة وهي تتحرك بسرعة عالية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة.                            

وتمكن منفذو الهجوم من الفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الشرطة التي تكثف جهودها لضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصًا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة.

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