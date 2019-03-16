أديب لـ "كامل الوزير": "لسة في شهر العسل"

16 مارس 2019 - 09:24 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد جولات المهندس كامل الوزير وزير النقل، على عدد من المحطات، قائلا: "أشعر أن كامل الوزير مازال في شهر العسل".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عزيمة الوزير لا تلين، لافتا إلى أن محاولة كامل الوزير لإصلاح مرفق النقل جديرة بالمتابعة.



ووجه أديب رسالة إلى الوزير: "الكلام اللي الموظفين بيقولوه قالوه للوزير اللي قبلك، لا تستمع لهذا الكلام".



ووصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الجمعة، إلى محطة قطارات المنصورة الرئيسية، خلال رحلة استغرقت ساعتين مستقلا القطار رقم "965 إكسبرس" المتوجه من محطة مصر إلى مدينة المنصورة.



وخلال رحلة الوزير دار حوار بين الوزير ومستقلي القطار مستمعًا لشكواهم والتي تمثلت قي تأخر المواعيد، باستثناء اليوم، وتدني خدمات الدرجة المميزة والثالثة.



وأكد وزير النقل في حواره مع المواطنين، أنه سيواصل جولاته بكافة المحطات على مستوى المحافظات لمتابعة انتظام المواعيد، وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة.



وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا بمستوى عناصر منظومة السكك الحديدية والدفع بعربات متطورة.

