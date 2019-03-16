» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقا بسبب الفقر

16 مارس 2019 - 09:34 ص

أقدم طفل عمره 12 عاما على الانتحار شنقًا بسبب عدم قدرة والديه على الإنفاق عليه مقارنة بزملائه فى المنيا.

وردت معلومات اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، يفيد بمصرع "ي. أ" 12 سنة، تلميذ، ومقيم ببندر المنيا بعد إدخاله مستشفى المنيا الجامعي منذ 4 أيام بادعاء محاولة انتحار شنقا.

وأشارت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا إلى أن المتوفى حاول شنق نفسه برباط حول العنق، بسبب ظروف أسرته المعيشية، مقارنة بأقرانه من الجيران وزملاء الدراسة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاتة حدوث الوفاة اليوم بسبب فشل حاد بالتنفس ما بعد ادعاء محاولة انتحار شنقا، وبالكشف الظاهري على الجثة تبين وجود حز حابك متكدم عريض حول العنق من الناحية الأمامية واليسرى والخلفية بشكل رقم 8 مما يرجح أن الواقعة انتحار بالشنق وليس تعدي من آخرين بالخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.