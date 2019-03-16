  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:56 ص
بحث متقدم
سفاح المجزرة

مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

مجزرة المسجدين

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلاندا

ضحايا المجزرة

بالأرقام.. جنسيات ضحايا مجزرة المصلين بنيوزيلندا

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ "كامل الوزير": "لسة في شهر العسل"

مسجد الروضة

كلاكيت ثاني مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

لاسارتي

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الجزائرى

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

حادث نيوزلندا

نيوزلندا تتخذ إجراءً مفاجئا تجاه المقبوض عليه في حادث المسجد

محاكمة متهميين

اليوم.. استكمال محكمة 213 متهمًا بتنظيم "بيت المقدس"

حادث نيوزلندا

الكشف عن مفاجأة مدوية أثناء فحص جثث شهداء نيوزلندا

اليوم.. استكمال محكمة 213 متهمًا بتنظيم "بيت المقدس"

قضايا وحوادث

محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس

#

تأجيل محاكمة 213 متهمًا في أنصار بيت المقدس

#

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

ريال مدريد

القارة الأوروبية

المدرب الفرنسى

زيدان

سانتياجو

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفي لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته
» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة
» شاهد .. سر انهيار شريف منير في البكاء على الهواء
» فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها: أنا بموت
» تعرف على أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الصحفيين
» تعليق ناري لـ"عكاشة" على فتح الحدود بين العراق وإيران
» 5 مصريين مفقودون في الهجوم على المسجدين

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية