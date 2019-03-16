بالأرقام.. جنسيات ضحايا مجزرة المصلين بنيوزيلندا

16 مارس 2019 - 09:37 ص

كشف إحصائية أولية تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي عن جنسيات شهداء المسجدين في نيوزلندا، والذي راح ضحيتها العشرات عقب هجوم إرهابي على المصلين في صلاة الجمعة.

وكشفت الإحصائية أن 19 فلسطينيا كانوا من ضحايا الهجوم، و5 تونسيين، و5 بنغاليين(بنغلادش)، بالإضافة إلى 4 مغاربة.

كما أسفرت الهجوم الإرهابي عن مقتل 3يمنيين، وعراقييْن، وأردنيَيْن.

وكان الضحايا من سوريا واحد فقط ، وكذلك إيران وأفغانستان ، بالإضافة أيضا إلى سعودي واحد.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كانت قد أعلنت في أمس الجمعة، عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين.

وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.