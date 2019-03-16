مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

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إيمان هاني

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روى شاهد عيان كان في أحد المسجدين المنكوبين في نيوزيلندا، تفاصيل مبكية عن الحادث قائلاً: "أحد المصلين تمكن من نزع سلاح الإرهابي وحاول ملاحقته، وركض خلفه، ولكنه كان هناك أشخاص آخرون ينتظرونه في السيارة، واستطاع الهرب لافتًا إلى تأخر الشرطة والإسعاف في الوصول إلى مكان الجريمة تسبب في قتل المصلين.

وأضاف سعيد مجد الدين لصحيفة "New Zeland Herald " إنه "كان موجودًا في المسجد لحظة سماعه الطلقات الأولى، وعندها بدأ الناس بالصراخ والهرب وأن منفذ الهجوم دخل عبر المدخل الرئيسي".

وتابع أن المسجد كان صغيرًا، ويتسع لما بين 60 و70 شخصًا فقط وكان يجلس عند مدخله المسنون، حيث بدأ الإرهابي بإطلاق النار أولا عليهم".

ووفقًا لشهود عيان، كان لدى منفذ الهجوم معدات واقية منها خوذة وسترة عسكرية وعلى الرغم من ذلك، حاول شاب إيقافه. وتابع مجد الدين أن أحد أصدقائه أصيب في رأسه وعندما ركض إلى الخارج وصلت الشرطة ولم يسمحوا له بالعودة إلى المسجد، ولذا فلم يتمكن من إنقاذ صديقه، حيث ظل ينزف حتى مات واستغرق ذلك أكثر من نصف ساعة إلى أن وصلت سيارة الإسعاف.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الضلوع في الجريمة، كما وجهت تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عامًا والذي نفذ الهجوم وبثه مباشرة عبر الإنترنت.

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