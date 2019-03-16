الليلة.. "زيدان" يبدأ أولى جولاته مع الريال أمام سيلتا فيجو

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تنطلق في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم السبت مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو علي ملعب "سانتياجو ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع الريال بعد غياب 9 أشهر، وعودة مجددًا لقيادة الفريق خلفا للأرجنتينى سانتياجو سولارى الذى تمت إقالته بعد الموسم المخيب للآمال، فى عقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022.

وخاض زيدان مسيرة تدريبية حافلة مع ريال مدريد خلال الفترة من يناير 2016 حتى مايو من العام الماضى، قاده خلالها للتربع على عرش القارة الأوروبية.

وقاد المدرب الفرنسى الفريق الملكى نحو التتويج بتسعة ألقاب كبرى ليحتل المركز الثانى فى قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب مع الريال خلف ميجيل مونوز الذى قاده لـ14 لقبًا بين عامى (1960-1974).

وحصد زيدان 9 ألقاب مع ريال مدريد ضمت "3 دورى أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبى، 2 كأس العالم للأندية، الدورى الإسبانى، وكأس السوبر الإسبانى".

ومن المنتظر أن يحظى زين الدين زيدان بإستقبال حافل من جانب جماهير ريال مدريد، فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها مع النادى الملكى فى ولايته الأولى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 51 نقطة خلف غريمه التقليدى برشلونة بفارق 12 نقطة، بينما يحتل سليتا فيجو المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة.

وعلى الرغم من غياب الدوافع لدى ريال مدريد من أجل تحقيق الفوز فى ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب "الليجا" إلا أن الفرصة ستكون سانحة أمام اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم لمواصلة البقاء مع الفريق الموسم المقبل وسط رغبة من جانب زين الدين زيدان فى إجراء تغييرات واسعة فى صفوف الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولن تكون مهمة ريال مدريد فى تحقيق الفوز بمباراة اليوم سهلة، حيث يسعى سيلتا فيجو للخروج من ملعب "سانتياجو برنابيو" بنقطة التعادل على الأقل حيث يواجه الفريق شبح الهبوط لدورى الدرجة الثانية.


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