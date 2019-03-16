  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
النني

"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. "وأجيرى" يرد

ثورة 19

تليمة يكشف أكاذيب روجها الإسلاميون عن ثورة 19

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

سوري علوي

سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

أول ظهور

شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

مطلقي الصواريخ

حماس تعتقل مطلقى الصواريخ على تل أبيب

سفاح المجزرة

مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

مسجد الروضة

كلاكيت ثانى مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

مجزرة المسجدين

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "نصر حسين داى"

الرياضة

جروس
جروس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا شبيبة الجزائري

#

«مقلد» رئيسًا لبعثة الزمالك في الجزائر

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونصر حسين داى

#

الزمالك يطالب بـ 30 ألف مشجع أمام "نصر حسين داى"

يختتم فريق الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا للقاء نصر حسين داي، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الختامية للمجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

ووصلت بعثة الفارس الأبيض إلى الجزائر عبر طائرة خاصة مساء أمس الجمعة، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بالجزائر، وممثل عن الفريق الجزائري، بالإضافة لأيمن حافظ إداري الزمالك الذي يتواجد بالجزائر منذ الخميس الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»
» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم
» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"
» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا
» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج
» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقًا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفى لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته
» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية