الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "نصر حسين داى"

16 مارس 2019 - 09:42 ص

يختتم فريق الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا للقاء نصر حسين داي، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الختامية للمجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

ووصلت بعثة الفارس الأبيض إلى الجزائر عبر طائرة خاصة مساء أمس الجمعة، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بالجزائر، وممثل عن الفريق الجزائري، بالإضافة لأيمن حافظ إداري الزمالك الذي يتواجد بالجزائر منذ الخميس الماضي.