» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج

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ذكر موقع القناة التاسعة التونسي أن منطقة "قمرت" شهدت حادثُا مأسويًا حين قرر شاب عشريني اغتصاب سيدة مسنة، في مركز استشفائي.

وقرر المدلك الذي لم يتجاوز الـ28 ربيعًا، اغتصاب العجوز الفرنسية ذات الـ89 عامًا خلال جلسة التدليك، داخل مركز استشفائي، حيث سافرت السيدة إلى تونس، للحصول على جلسات تدليلك، للتداوي بعد انتهاء مراحل علاجها.

وبينت القناة، أن المدلك هرب عقب اغتصابه لها إلى مسقط رأسه في ولاية جندوبة التونس، إلا أن مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية تمكن من التعرف على مكانه والقبض عليه، تمهيدًا للتحقيق معه.

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