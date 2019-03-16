مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

16 مارس 2019 - 09:50 ص

قدم المتهم في الهجومين على مسجدين في نيوزلندا، والذين أسفرا عن مقتل 49 شخصا أمس الجمعة، للمحكمة العليا لمحاكمته .

وظهر الأسترالي برينتون تارانت، 28 سنة، بثياب السجن البيضاء وفي يديه القيود وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات، مع تهمة القتل.

وتحتجز السلطات شخصين آخرين على ذمة القضية، لكن ليس لدى أي منهما سجل جنائي.

وقررت المحكمة استمرار حبس تارانت، دون إعلان رده على التهمة، حتى مثوله أمامها مرة أخرى يوم الخامس من إبريل المقبل.

وكانت إحصائية أولية تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي كشفت عن جنسيات شهداء المسجدين في نيوزلندا، والذي راح ضحيتها العشرات عقب هجوم إرهابي على المصلين في صلاة الجمعة.

وكشفت الإحصائية أن 19 فلسطينيا كانوا من ضحايا الهجوم، و5 تونسيين، و5 بنغاليين(بنغلادش)، بالإضافة إلى 4 مغاربة.

كما أسفرت الهجوم الإرهابي عن مقتل 3يمنيين، وعراقييْن، وأردنيَيْن.

وكان الضحايا من سوريا واحد فقط ، وكذلك إيران وأفغانستان ، بالإضافة أيضا إلى سعودي واحد.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كانت قد أعلنت في أمس الجمعة، عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين.