المصري البورسعيدي يستضيف سموحة على استاد السويس

16 مارس 2019 - 09:53 ص

يحل فريق سموحة السكندري، ضيفًا على نظيره المصرى البورسعيدى، في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث سموحة تحت قيادة العميد حسام حسن، تحقيق الفوز الأول بعدما خسر الجولة الماضية أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدورى.

ويحتل المصرى المركز الخامس بالجدول برصيد 38 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل سموحة المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.