وزيرة الهجرة عن المصابين بهجوم بيوزيلندا: "معندناش معلومات"

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه فور وقوع حادث الهجوم على مسجدي نيوزيلندا، تواصلت على الفور مع السفارة المصرية في نيوزيلندا.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا تستطيع التأكيد على وجود شهداء مصريين ضمن ضحايا الحادث، معقبة معندناش معلومات كافية بوجود ضحايا من عدمه".

ونوهت وزيرة الهجرة، بأنها تواصلت مع زوجات رجال مصريين ذهبوا إلى هذين لمسجدين ليؤدوا الصلاة ولم يعرفوا مصيرهم حتى الآن، مؤكدة أنها تتابع معهم أولاً بأول لوضع عندهم.

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