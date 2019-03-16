أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 09:54 ص

وصف اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا وراح ضحيته 49 شخصًا بأنه "شر خالص".

وقدم تعازيه لأهالي الشهداء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً في تغريدة له: "أنباء مفزعة ترد من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي لأسر أولئك الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل من الشر الخالص".

ولقيت تغريدة صلاح إعجاب أكثر من 100 ألف شخص، فيما أعاد ما يزيد على 18 ألفا من متابعيه نشرها وتغريدها، كما يظهر حسابه الشخصي على "تويتر".