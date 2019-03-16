مقتل شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة بالغربية

16 مارس 2019 - 10:03 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمدينة زفتي بالغربية وأصيب اثنان آخران خلال مشاجرة بأحد مكاتب المحاسبة مع عاطل بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب داخل أحد مكاتب المحاسبة، وقام أحد الشباب بالتعدي عليهم باستخدام سلاح أبيض "سكينة".

على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده فريق البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتبين قيام المدعو "على.ق" بالتعدي على "رضا ز" بالسب والقذف، واشتدت بينهما الخلافات وقام الطرف الأول بطعن الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض عدة طعنات بالصدر والرقبة، ثم قام بالتعدي على شخصين آخرين عندما قاموا بمنعه وأصابهم بجروح قطعية.

ثم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.