بالأسماء.. المفقودون المصريون بهجوم نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 10:06 ص

طالب الإعلامي أسامة كمال، مسلمي العالم بأن يقفوا إيد واحدة ويستصدروا قوانين ضد الإسلاموفوبيا التي تحدث عنها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ الذي أدان الاعتداءين على مسجدي نيوزيلندا.

وقال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": إن الصليب الأحمر النيوزيلندي قال إن إبراهيم عمرو سيد محمد، 44 سنة، وأسامة أبو كويك، 37 سنة، وأحمد جمال محمد، 68 سنة، وأشرف مرسي، من المصريين المفقودين في الهجوم الإرهابي.

وأضاف: "المسلمين في المسجد الأقصى صلوا صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا"، مشيرًا إلى أن بدايات الإرهاب كانت مع الظلم الفاجر من المحتل الاسرائيلي للشعب الفلسطيني المستمر لليوم من عشرات السنين، وامتد للشعب اللبناني والسوري والمصري حتى بدعم من إنجلترا وفرنسا من سنة 56.