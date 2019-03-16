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قناة إسرائيلية:

حماس تعتقل مطلقى الصواريخ على تل أبيب

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عبد القادر وحيد- متابعات

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نقلت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قامت باعتقال المسئول عن إطلاق صاروخين بـ"الخطأ" على تل أبيب.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أفادت أمس الجمعة، بأن سلطات حماس في قطاع غزة اعتقلت العناصر التي شغلت الليلة الماضية بطريق الخطأ منصة إطلاق الصواريخ الموجهة إلى منطقة تل أبيب.

وأضافت المصادر، أن إطلاق الصواريخ فاجأ حماس أكثر مما فاجأ السكان الإسرائيليين في المنطقة"، بحسب ما نقتله القناة التي توقعت القناة، أن "يعود الوفد الأمني المصري إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة محادثات التهدئة.

وأشار إلى أن إطلاق الصاروخين وقع عندما كان قائد حماس في القطاع يحيى السنوار يجتمع مع أعضاء الوفد المصري، الذين يقومون بالتوسط بين إسرائيل وحماس.

وأكد المصدر، أنه لو كانت لدى إسرائيل معلومات بأن إطلاق الصاروخين كان متعمدًا، لكان الرد الإسرائيلي أقوى عدة أضعاف، موضحًا أن قائد حماس بغزة معني بالتهدئة، وأنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الشهر الحالي.

كما نبهت القناة العبرية إلى أن الأوضاع لا تزال قابلة للانفجار حال فشلت المساعي المصرية؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها القطاع.

يذكر أن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة مساء الخميس، كان من المفترض أن يحمل الرد الإسرائيلي لحركة "حماس" على مطالبها لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي يشمل العديد من البنود منها؛ مضاعفة المبلغ المالي الشهري ليصل إلى 30 مليون دولار بدلاً من 15، وتوسيع مساحة الصيد، وتحسين الكهرباء، ومنح التصاريح للتجار الفلسطينيين وغيرها من المطالب الإنسانية.

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