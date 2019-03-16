التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

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استقر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء شبيبة الساورة الجزائري، مساء اليوم في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالآتى:

فى حراسة المرمى: على لطفى

في الدفاع: على معلول وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد هاني

وفى خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وناصر ماهر

وفى الهجوم: جونيور أجاي ووليد أزارو

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط مقابل 7 للأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع بـ 6 نقاط.


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