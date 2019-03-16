» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 10:11 ص

توفي مواطن أردني متأثرًا بإصابته في الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف الجمعة مسجدين في نيوزيلندا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الأردن في الهجوم إلى ثلاثة.

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية، أن المتوفى هو عطا عليان، نجل مشيد مسجد النور المنكوب بالهجوم في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

ونقلت الوكالة عن أحد أقرباء عطا قوله إنهم تلقوا خبر وفاته صباح اليوم من الخارجية الأردنية.

وكان عطا قد أصيب هو ووالده محمد في هجوم المسجدين أمس الجمعة، واستقرت حالة والده فيما بقيت حالته حرجة وتدهورت حتى وافته المنية متأثرًا بإصابته.