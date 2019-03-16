"الصحة" تكشف عن استعداداتها لملتقى الشباب الأفريقى بأسوان

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

متابعات حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه  تم الدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة، و3 لنشات إسعافية، لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي والمنعقد في مدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت فى بيان لها أنه تم توفير مخزون إستراتيجي بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، كما تمت مراجعة مخزون أكياس الدم، والتأكد من توافر كل الفصائل بكميات وفيرة، لافتًا إلى أنه تم منع كل الإجازات للفرق الطبية، كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، والعناية المركزة.

وأشارت إلى أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلاً عن 2 عيادة طبية مجهزة ومزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء من كافة التخصصات، كما تم تأمين قاعة المؤتمرات بـ6 سيارات إسعاف مجهزة رعاية فائقة، كما أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية إسعافية لكل الفنادق من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية والفرعية ومنطقة كورنيش النيل وشارع المحطة، والمناطق الأثرية والسياحية مؤمنة بتمركزات لسيارات الإسعاف على مدار الساعة، أما فيما يتعلق بمطار أسوان فقد تم تأمينه بسيارتين إسعاف مجهزتين رعاية مركزة.

وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكدت أنه تم توفير وحدتين للطوارئ والتدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب ومشرف إسعاف لكل وحدة، فضلاً عن توفير سيارتين للتدخل الطبي والاستجابة الأولية.

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