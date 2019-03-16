شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف أول ظهور للإرهابي برنتون تارانت في قاعة محكمة المقاطعة.

وبحسب ما تم تداوله فقد  أمر القاضي وسائل الإعلام بتمويه صور وجه المتهم خلال جلسات المحكمة.

وقد مثل تارانت أمام المحكمة العليا لمحاكمته، حيث ظهر بثياب السجن البيضاء وفي يديه القيود وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات، مع تهمة القتل.

وتحتجز السلطات شخصين آخرين على ذمة القضية، لكن ليس لدى أي منهما سجل جنائي.

وقررت المحكمة استمرار حبس تارانت، دون إعلان رده على التهمة، حتى مثوله أمامها مرة أخرى يوم الخامس من إبريل المقبل.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كانت قد أعلنت في أمس الجمعة، عن مقتل 49 شخصًا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين.

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