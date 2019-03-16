"البيئة" تطلق منصة إلكترونية جديدة لمناقشة التنوع البيولوجى

16 مارس 2019 - 10:23 ص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا باستضافتها في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ مؤتمر التنوع البيولوجي، والذي شارك فيه أكثر من 7 آلاف مشارك سواء رؤساء دول ووفود وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وتم اتخاذ 75 قرارًا وتوصية في نهاية المؤتمر الذي تسلمت مصر رئاسته حتى 2020.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي أقيمت في نيروبي بكينيا، أنها أطلقت المنتدى الإلكتروني لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وطالبت بأهمية التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعي بين كل الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجي، كما طالبت بعقد اجتماع وزاري لبحث الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى 2020، وذلك بتحديد الأولويات والأهداف في إطار خارطة طريق واضحة ومحددة العناصر، وأعلنت إطلاق المنصة الإلكترونية لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي من أجل أن يقوم الجميع بالقيام بأدوارهم والوفاء بالتزاماتهم في هذا الملف الذي يهم جميع الدول.