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"الفتوى الإلكترونية" تكشف موقف زيارة المرأة الحائض إلى القبور

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متابعات حنان حمدتو

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المرأة

الأزهر

دار الافتاء

أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع لدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.

وأضاف خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى. ونسأل المولى -عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

وأشار المركز  في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»،  الى أنه حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».


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