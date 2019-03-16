سر تأخر الشرطة فى الوصول لموقع هجوم نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 10:34 ص

أكد السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، وجود 5 مصريين مفقودين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، مشيرًا إلى أنه تم القبض على 4 أشخاص، ويوجد حتى الآن 6 من المتورطين.

وأضاف "الوسيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال "ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية دي إم سي، أنه لا يمكن الجزم بوفاتهم أو وجودهم مصابين لأن الشرطة قطعت الاتصالات بكل أنحاء المدينة ومنعت حركة الطيران لمحاولة تضييق الخناق على كل المتورطين وضبطهم.

وتابع: "لم يتوقع أحد على الإطلاق وقوع مثل هذا الحادث الإرهابي وقت الصلاة، وهو ما يفسر تأخر وصول الشرطة للمسجد"، لافتًا إلى أن هناك حالة من الصدمة في كل الأوساط النيوزيلندية.

واستطرد: "المواطنون منزعجون للغاية مما حدث"، موضحًا أن هناك حالة من الاستنفار في كل دوائر القرار النيوزيلندية".