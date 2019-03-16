» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت قطة كبيرة واثنين صغيرتين فى نفس الشقة وكنت أحاول طرد القطة الى الخارج ولكنها تدخل ثانية. أرجو التفسير وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبدو أنك تعانى من بعض المشاكل ومحاولة إبعادك للقطط هى محاولاتك لحل هذه المشاكل فلو نجحتى فى إبعادها فسوف تحل مشاكلك، والصراع مع القطط وخاصة إن خدشتك فذلك مرض فإن كنت نجحت فى إبعادها فذلك معافاتك من المرض، وقد يكون حزن وهم ثم يزول عنك.

والقطط قد تدل على الجفاء للأولاد أو الزوجة، والقط يدل أيضًا على اللص والسرقة والتنصت والهمز واللمز، والقطة تدل على المرأة الخادعة.

والقطط التى تؤذى فعدم إبعادها أو قتلها عدم توفيق فى أمر فيه خير، ومهاجمة القطط قد يكون أعداء يريدون تشويه سمعتك بأي طريقة، والقطط سيئة المنظر والجائعة أخبار غير سارة. ومواء القطة أو صراخها إذاء من صديق مزيف. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال
للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 01062137666

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