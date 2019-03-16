"الوزراء" يحتفل بيوم المرأة المصرية

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احتفل مركز معلومات مجلس الوزراء بيوم المرأة المصرى، وذلك عن طريق نشره إنفوجرافًا حول المناسبة والتى توافق 16 مارس، تحت عنوان "100 عام على كفاح المرأة المصرية منذ 1919 حتى 2019.. المرأة المصرية أصل الحكاية".

وأظهر الإنفوجراف أن 58.3 من السيدات المعيلات أميات، حيث إن معاش التقاعد التأميني هو أكثر مصادر الدخل الأخرى للأسر التي تعولها امرأة وذلك بنسبة 71.9.

ويقع أكثر من نصفهم في الفئة العمرية 30- 60 سنة، و55.8% من الأسر التي تعولها امرأة لديها دخل مصادر أخرى غير العمل مثل معاش تقاعد، ولفت الإنفوجراف إلى حقائق مهمة عن المرأة المصرية المعيلة، موضحًا أن 87.9% من السيدات المعيلات أرامل.



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